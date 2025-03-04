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06:09, 4 марта 2025Мир

Президент Аргентины удалил совместные фото с Зеленским

Президент Аргентины Милей удалил все совместные фото с Зеленским
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: President Of Ukraine / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент Аргентины Хавьер Милей удалил все свои совместные фото с главой Украины Владимиром Зеленским из соцсетей. Об этом в своем Telegram-канале рассказал военный блогер Борис Рожин.

Утверждается, что это произошло в пятницу, 28 февраля, сразу после перепалки Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. Милей не стал комментировать удаление фотографий с украинским лидером.

Прежде вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Зеленский не сможет вернуться в Овальный кабинет без согласия обсуждать мирное соглашение. По его словам, украинская делегация пыталась продолжить переговоры с президентом США Дональдом Трампом после перепалки Зеленского с первыми лицами Америки, но получила отказ.

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