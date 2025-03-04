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14:12, 4 марта 2025Россия

Причину выдачи квартиры мигранту в обход местных жителей на Урале объяснили

Получивший в Качканаре квартиру в обход Масаидов оказался отцом-одиночкой
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Причину, по которой в Качканаре Свердловской области жилищный сертификат на квартиру выдали мигранту Акраму Масаидову в обход 58 многодетных семей, объяснили в материале «Царьграда».

Ранее сообщалось, что в городе на Урале одной из двух семей, которые получили квартиру, оказалась семья Масаидовых, приехавших из Таджикистана и получивших российское гражданство. Они стояли в очереди на получение сертификата на 59-м месте и обошли семьи местных жителей, которые ждут улучшения жилищных условия с 2012 года. После этого множество россиян выразили свое недовольство в соцсетях мэра города Андрея Ярославцева.

Издание узнало, что в Качканаре проживает 462 многодетные семьи. Среди них есть воспитывающие 10 и 13 детей. В семье Масаидова же четыре ребенка. 32-летний отец подал заявление на получение жилищного сертификата в 2020 году и стал 59-м претендентом в списке нуждающихся в улучшении жилищных условий. При этом другие ждали сертификата еще с 2012 года.

Согласно постановлению, для того, чтобы семья могла получить такой сертификат, на момент подачи заявления возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не должен превышать 35 лет. Кроме того, у всех членов семьи должно быть российское гражданство и доход, позволяющий получить кредит, либо иные денежные средства в пределах оплаты средней стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой региональной социальной выплаты, или наличие заключенного договора по ипотеке.

Как оказалось, в списке многодетных родителей Масаидов представлен как отец-одиночка. Его супруги в этом реестре по неназванной причине не оказалось. Это и позволило Масаидову получить квартиру уже сейчас. Городские чиновники добавили, что он имел полное право на получение сертификата, так как его семья подходила по всем параметрам.

Подобным образом возмутились предоставлением многодетной семье жилищного сертификата и жители Нижнекамска. Им не понравилось, что малолетние девочки в одной из них покрыты платками на фото с вручения, и также оказались недовольны, что они мигранты.

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