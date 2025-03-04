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11:44, 4 марта 2025Россия

В России жители города возмутились выделением квартиры семье из-за одного обстоятельства

В Нижнекамске возмутились выделением жилья семье, заподозрив в них мигрантов
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Жители Нижнекамска возмутились предоставлением многодетной семье жилищного сертификата. Это произошло из-за одного обстоятельства, что видно из комментариев горожан, опубликованных телеканалом «Царьград »в Telegram.

В начале марта мэр Нижнекамска Рамиль Муллин сообщил о вручении жилищных сертификатов двум многодетным семьям. Жители города обратили внимание на одну из них — Холзоду Мухиддина, Малику Тоирову и их четверых детей, три из которых — малолетние девочки — покрыты платками.

Горожане заподозрили в обладателях сертификата мигрантов. «Новые квартиры — новым россиянам», — иронично написал один из них. Другие жители Нижнекамска восприняли новость более агрессивно.

Ранее аналогичный случай произошел в Свердловской области, где сертификат на жилье вручили семье мигрантов из Таджикистана. Местные СМИ утверждают, что они стояли в очереди на получение сертификата на 59-м месте и обошли семьи местных жителей, которые ждут улучшения жилищных условия с 2012 года.

ЖЗЛ
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