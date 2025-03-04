Путин согласился быть посредником на переговорах США и Ирана

Песков: Путин согласен выступить посредником на переговорах США и Ирана

Российский лидер Владимир Путин согласился выступить в качестве посредника на переговорах США и Ирана по вопросам ядерной программы Тегерана. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает телеканал «Звезда» в своем Telegram-канале.

«В целом да, так и есть», — ответил на вопрос журналиста представитель Кремля.

Ранее Bloomberg сообщило, что Трамп попросил Путина выступить посредником на возможных переговорах с Ираном по вопросу ядерной программы Тегерана. По данным источников, российский лидер согласился принять предложение главы Белого дома.

Также агентство обратилось с вопросом к МИД Ирана, предлагала ли Москва посредничество между Тегераном и Вашингтоном. Представитель внешнеполитического ведомства Исламской республики отметил, что «для стран естественно предлагать свою помощь».