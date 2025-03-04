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19:44, 4 марта 2025Мир

Путин согласился быть посредником на переговорах США и Ирана

Песков: Путин согласен выступить посредником на переговорах США и Ирана
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Бобылев / POOL / ТАСС

Российский лидер Владимир Путин согласился выступить в качестве посредника на переговорах США и Ирана по вопросам ядерной программы Тегерана. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает телеканал «Звезда» в своем Telegram-канале.

«В целом да, так и есть», — ответил на вопрос журналиста представитель Кремля.

Ранее Bloomberg сообщило, что Трамп попросил Путина выступить посредником на возможных переговорах с Ираном по вопросу ядерной программы Тегерана. По данным источников, российский лидер согласился принять предложение главы Белого дома.

Также агентство обратилось с вопросом к МИД Ирана, предлагала ли Москва посредничество между Тегераном и Вашингтоном. Представитель внешнеполитического ведомства Исламской республики отметил, что «для стран естественно предлагать свою помощь».

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