Раненый штурмовик в одиночку две недели удерживал российскую позицию

Раненый штурмовик Ниталиев две недели в одиночку удерживал позиции армии России

Штурмовик 1-й отдельной гвардейской мотострелковой Славянской бригады из состава группировки войск «Центр» Сергей Ниталиев в одиночку удерживал позиции России в течение двух недель в зоне спецоперации, несмотря на полученное ранение. Об этом сам военнослужащий рассказал ТАСС.

Российский военный оборонял позиции в боях за Дзержинск в Донецкой народной республике (ДНР). Он вместе со своей группой получил приказ занять двухэтажное здание на окраине населенного пункта — в результате его штурма Ниталиев получил ранение от осколков боеприпаса, сброшенного с украинского дрона.

«Командиру сказал, что "трехсотый", двигаться особо не могу, но в состоянии работать со своей позиции. На что он ответил: "Смотри сам. Я бы тебе посоветовал откатиться". Я решил остаться"», — вспомнил штурмовик.

Он добавил, что до противника было около 50-70 метров. Штурмовик оборонял российскую позицию с 18 января по 2 февраля — все это время он старался вести огонь по ВСУ из автомата и корректировал огонь артиллеристов и минометчиков. С собой у бойца было четыре магазина, еще три он нашел внутри здания, где оборонялся.

Ранее военнослужащий с позывным Тим рассказал, как в одиночку прорвался к позициям противника и взорвал укрепления. Как он отмечал, «пехота не справлялась», поэтому у него с сослуживцем созрел план с взрывчаткой прорваться на мотоцикле к противнику.