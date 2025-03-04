Раскрыт мотив расправы над главой Завьяловского района в Алтайском крае

Мотивом расправы над главой района в Алтайском крае стала личная неприязнь

Причиной расправы над главой Завьяловского района Алтайского края Николаем Онищенко могла стать личная неприязнь. Об этом во вторник, 4 марта, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным издания, 45-летний экс-глава районного комитета молодежной политики пошел на преступление, поскольку был недоволен манерой общения с ним 51-летнего Онищенко. В настоящий момент подозреваемый в реанимации в тяжелом состоянии.

4 марта преступник подкараулил Онищенко на выходе из кафе и, когда тот вышел на улицу, выстрелил из охотничьего ружья МР-155. Глава района был ранен двумя пулями.