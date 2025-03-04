Раскрыты подробности расправы над главой района в Алтайском крае

Застреливший главу Завьяловского района пытался совершить суицид, он в больнице

Бывший руководитель комитета по делам молодежи администрации Завьяловского района Алтайского края Анатолий Фенин выпустил в главу района, 51-летнего Николая Онищенко, две пули из охотничьего ружья МР-155. Подробности раскрыл Telegram-канал SHOT.

Стрелок полчаса выслеживал жертву и в 14:30 по местному времени открыл огонь, когда Онищенко выходил из кафе в селе Завьялово. После стрельбы Фенин попытался скрыться, но его настигли правоохранительные органы. При задержании подозреваемый предпринял попытку суицида. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Он находится сейчас в реанимации, врачи оценивают его состояние как критическое.

Следователи ждут, когда Фенин придет в себя, чтобы допросить. Они уже выяснили, что он стрелял из ружья, зарегистрированного на его имя.

По предварительным данным, мотив преступления — личная неприязнь.