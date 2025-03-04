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12:54, 4 марта 2025Силовые структуры

Раскрыты подробности расправы над главой района в Алтайском крае

Застреливший главу Завьяловского района пытался совершить суицид, он в больнице
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Житель Алтайского края расправился с главой администрации Завьяловского района

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Бывший руководитель комитета по делам молодежи администрации Завьяловского района Алтайского края Анатолий Фенин выпустил в главу района, 51-летнего Николая Онищенко, две пули из охотничьего ружья МР-155. Подробности раскрыл Telegram-канал SHOT.

Стрелок полчаса выслеживал жертву и в 14:30 по местному времени открыл огонь, когда Онищенко выходил из кафе в селе Завьялово. После стрельбы Фенин попытался скрыться, но его настигли правоохранительные органы. При задержании подозреваемый предпринял попытку суицида. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Он находится сейчас в реанимации, врачи оценивают его состояние как критическое.

Следователи ждут, когда Фенин придет в себя, чтобы допросить. Они уже выяснили, что он стрелял из ружья, зарегистрированного на его имя.

По предварительным данным, мотив преступления — личная неприязнь.

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