Житель Алтайского края расправился с главой администрации Завьяловского района

СК: Главу администрации Завьяловского района Алтайского края убили возле кафе

В Алтайском крае местный житель расправился с главой администрации Завьяловского района. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, днем 4 марта чиновник выходил из кафе в селе Завьялово. Около заведения в него выстрелил из огнестрельного оружия мужчина.

Стрелка уже задержали. Против него возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Сейчас следователи работают на месте трагедии и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее на Алтае пьяный местный житель расправился с сожительницей и изнасиловал ее несовершеннолетнюю дочь.