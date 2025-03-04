Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:23, 4 марта 2025Силовые структуры

Житель Алтайского края расправился с главой администрации Завьяловского района

СК: Главу администрации Завьяловского района Алтайского края убили возле кафе
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Алтайском крае местный житель расправился с главой администрации Завьяловского района. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, днем 4 марта чиновник выходил из кафе в селе Завьялово. Около заведения в него выстрелил из огнестрельного оружия мужчина.

Стрелка уже задержали. Против него возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Сейчас следователи работают на месте трагедии и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее на Алтае пьяный местный житель расправился с сожительницей и изнасиловал ее несовершеннолетнюю дочь.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле оценили приостановку помощи США Украине

      Раскрыта личность расправившегося с главой района в Алтайском крае мужчины

      H&M решил окончательно уйти из России

      В Минобороны назвали число потерь в украинских войсках за сутки

      Умер актер из сериала «Ищейка»

      Армия России ударила по военным аэродромам Украины

      Песков ответил на вопрос о следующем раунде переговоров с США

      Пожилым людям посоветовали несколько продуктов для бодрости

      Власти назвали сдерживающий подорожание сладостей фактор

      Бойцы ВСУ в Курской области отказались выполнять приказы командования

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше