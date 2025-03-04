Раскрыт размер компенсации сбитой певцом Буйновым российской пенсионерке

Адвокат Жорин: Сбитая Буйновым пенсионерка может рассчитывать на компенсацию

Пенсионерка, которую на пешеходном переходе в Подмосковье сбил певец Александр Буйнов, может рассчитывать на компенсацию морального вреда. Об этом во вторник, 4 марта, адвокат Сергей Жорин рассказал в интервью NEWS.ru.

По словам Жорина, сумма может варьироваться от 200 до 300 тысяч рублей. Все зависит от тяжести вреда здоровью, который получила пострадавшая. Адвокат также отметил, что закон обязывает виновника аварии компенсировать затраты на лечение и реабилитацию пострадавшей стороны.

Вечером 26 февраля народный артист России, певец Александр Буйнов сбил на Lexus LX 570 пенсионерку. Все это произошло на пешеходном переходе в Подмосковье. Известно, что пострадавшая Алла Николаевна работает воспитательницей детского сада. 1 марта сообщалось, что ее состояние ухудшилось.