Состояние пострадавшей в ДТП с Буйновым пенсионерки ухудшилось

Состояние сбитой Александром Буйновым пенсионерки ухудшилось

Состояние пенсионерки, которую на пешеходном переходе сбил певец Александр Буйнов, ухудшилось. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В разговоре с журналистами Алла Николаевна рассказала, что в ближайшее время ее переведут из больницы в Звенигороде в столичную ЦКБ имени Семашко. Женщина утверждает, что у нее болит все тело. Врачи объяснили перевод в другую больницу тем, что сейчас пациентка не получает достаточного лечения.

Пострадавшая в ДТП пенсионерка рассказала, что певец и его представители не связались с ней и не принесли личных извинений. Она добавила, что не намерена прощать Буйнова и считает, что все должно быть по закону.

Ранее руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский оценил вероятность тюремного заключения для Буйнова. По его словам, артисту может грозить срок до двух лет лишения свободы, в случае если пострадавшая получила тяжелые травмы.