Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:47, 4 марта 2025Экономика

Раскрыта стоимость двухэтажной квартиры Настасьи Самбурской

Риелтор Малышева: Двухэтажная квартира Настасьи Самбурской стоит более ₽38 млн
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)
СюжетЦены на квартиры:

Кадр: Осторожно: Собчак / YouTube

Двухэтажная квартира актрисы и певицы Настасьи Самбурской стоит более 38 миллионов рублей. Цену недвижимости раскрыла риелтор Наталья Малышева, пишет Telegram-канал «Звездач».

Речь идет о квартире в Москве, которую показала артистка во время интервью Ксении Собчак. Жилье состоит из двух уровней: площадь первого этажа достигает 60 квадратных метров, а второго — 40 квадратных метров. Помимо этого, есть выход на террасу в 30 «квадратов».

Ранее Самбурская призналась, что продюсер Виктор Дробыш не помогал ей купить квартиру — он лишь рассказал о своих знакомых застройщиках, у которых посоветовал приобрести жилье. При этом скидку актрисе не сделали.

Артистка рассказала, что смогла позволить себе недвижимость благодаря рекламе комплекса и бартеру со знакомыми продюсера. Кроме того, ей пришлось взять рассрочку.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Германия предупредила о приближении всеобъемлющего конфликта

      В Белом доме назвали условие возобновления помощи Украине

      В действиях Маска увидели угрозу государственной тайне США

      Telegram ужесточил лимиты для пользователей без платной подписки

      Уничтожение Росгвардией танка ВСУ в Курской области попало на видео

      Минобороны показало кадры уничтожения французского танка ВСУ

      Выгоду от покупки первичного и готового жилья сравнили

      Татуировки признали причиной развития рака кожи и лимфомы

      Экономист спрогнозировала темпы подорожания кофе в России

      Российские депутаты одобрили введение ответственности за несообщение о подготовке диверсии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше