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14:49, 4 марта 2025Мир

Решение Маска парализовало работу федеральных агентств США

Wired: Лимит Маска на госрасходы парализовал работу федеральных агентств США
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Brian Snyder / Reuters

Введенный главой департамента государственной эффективности США (DOGE) Илоном Маском лимит в 1 доллар на расходы по государственным кредитным картам фактически парализовал работу американских федеральных агентств. Об этом передает Wired.

«Введенный DOGE запрет на использование кредитных карт задерживает поставки критически важных товаров, срывает командировки сотрудников и не дает им выполнять собственную работу (...). Последствия решения уже сильно ощущаются», — сообщается в публикации.

По данным портала, советующие ограничения повлияли на работу таких ведомств, как Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA), Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), Служба национальных парков (NPS), Министерство сельского хозяйства (USDA) и Федеральное управление гражданской авиации (FAA).

Кроме того, авторы материала приводят слова неназванного сотрудника USDA, который заявил, что «чем дольше будет продолжаться сбой в работе федеральных агентств, тем сильнее будет разрушаться система».

Ранее Маск согласился с бывшим советником президента США по национальной безопасности, генералом в отставке Майклом Флинном, который назвал финансирование Украины одной гигантской операцией по отмыванию денег.

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