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15:44, 4 марта 2025Экономика

Россиян призвали не ждать прежних цен на машины ушедших из страны брендов

Аналитик Николаев: Машины ушедших из России брендов не будут стоить дешево
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Автомобили ушедших с российского рынка западных брендов, включая американские, европейские и японские концерны, не будут стоить относительно дешево, как до ввода масштабных санкций против РФ. Такое мнение высказал глава департамента продаж «Мэйджор» Александр Николаев, его слова приводит «Автостат».

Цены на машины ушедших из России автобрендов не вернутся на уровень, фиксировавшийся до 2022 года, даже в случае возвращения западных концернов на рынок РФ. В сегменте до пяти миллионов рублей потенциальным «возвращенцам» будет трудно конкурировать с китайскими производителями, экспансия которых продолжает усиливаться. «Не стоит ждать, что они (автомобили западных брендов — прим. «Ленты.ру») будут стоить дешево, как раньше», — резюмировал аналитик.

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Николаев отметил, что единственным ценовым сегментом российского авторынка, на котором западные автобренды смогут составить конкуренцию китайским, станет премиальный класс, стоимость машин в котором начинается от пяти миллионов рублей. «Мы и сейчас видим, что даже при параллельном импорте место на рынке для них есть», — заключил эксперт.

Ранее коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин включил южнокорейские Hyundai, Kia, а также французский Renault и японский Nissan в список концернов с наибольшими шансами вернуться на российский рынок. Эти производители, напомнил он, оставили за собой подобную возможность и право обратного выкупа своих производственных мощностей в РФ. В то же время у немецкого Mercedes-Benz, по его мнению, будет меньше перспектив возобновить официальные продажи в России. Мнение россиян об этом концерне за последнее время ухудшилось, так как автогигант почти полностью лишил их возможности диагностировать и обслуживать свои машины, пояснил Житнухин.

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