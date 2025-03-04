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15:20, 4 марта 2025Экономика

Россияне решили самостоятельно чинить разваливающийся мост через Ай

Жители Челябинской области пожаловались, что сами чинят аварийный мост через Ай
Полина Кислицына (Редактор)

Кадр: страница «Народный фронт | Челябинская область» во «ВКонтакте»

Жители поселка Межевой Челябинской области вынуждены каждый год самостоятельно чинить мост через реку Ай, который со временем разваливается все сильнее. Внимание на ситуацию обратили в региональном отделении «Народного фронта».

На записи, сделанной местным жителем, видно, что плиты, из которых состоит конструкция, разрушаются и расходятся, а с одной стороны отсутствуют ограждения. «Разошлись плиты, ограждения все сломаны, здесь ограждений совсем нет. Дети маленькие бегают, играют... Плиты потрескались, трубы прогнулись, плиты все поломанные. Эта дорога ведет и на кладбище», — посетовал мужчина.

Каждый год жителям поселка с населением пять тысяч человек приходится собирать деньги, чтобы добавить подсыпку и немного улучшить состояние переправы. По их словам, местные чиновники никак не помогают решить проблему с аварийным мостом, по которому ездят автомобили. «Жители уже привыкли жить без отопления (грузовая машина с дровами по мостику не проедет), но без экстренной медпомощи — никак. (...) "Народный фронт" обратился в прокуратуру с просьбой об установлении собственника объекта и возложении на него обязанности привести мост в надлежащее состояние», — рассказали в общественном движении.

Ранее стало известно, что власти Еманжелинска отказались сносить затопленный паводком дом, в котором разрослись плесень и грибы.

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