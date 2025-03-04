Россияне решили самостоятельно чинить разваливающийся мост через Ай

Жители поселка Межевой Челябинской области вынуждены каждый год самостоятельно чинить мост через реку Ай, который со временем разваливается все сильнее. Внимание на ситуацию обратили в региональном отделении «Народного фронта».
На записи, сделанной местным жителем, видно, что плиты, из которых состоит конструкция, разрушаются и расходятся, а с одной стороны отсутствуют ограждения. «Разошлись плиты, ограждения все сломаны, здесь ограждений совсем нет. Дети маленькие бегают, играют... Плиты потрескались, трубы прогнулись, плиты все поломанные. Эта дорога ведет и на кладбище», — посетовал мужчина.
Каждый год жителям поселка с населением пять тысяч человек приходится собирать деньги, чтобы добавить подсыпку и немного улучшить состояние переправы. По их словам, местные чиновники никак не помогают решить проблему с аварийным мостом, по которому ездят автомобили. «Жители уже привыкли жить без отопления (грузовая машина с дровами по мостику не проедет), но без экстренной медпомощи — никак. (...) "Народный фронт" обратился в прокуратуру с просьбой об установлении собственника объекта и возложении на него обязанности привести мост в надлежащее состояние», — рассказали в общественном движении.
Ранее стало известно, что власти Еманжелинска отказались сносить затопленный паводком дом, в котором разрослись плесень и грибы.