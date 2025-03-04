Россиянин выстрелил во входившую в подъезд женщину

В Орске мужчина выстрелил в заходившую в подъезд женщину

В Орске мужчина выстрелил в заходившую в подъезд женщину. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, неизвестный мужчина произвел выстрел в сторону женщины, которая заходила в подъезд дома на Ялтинской улице.

В процессе мониторинга сети интернет сотрудники полиции обнаружили запись происшествия с камеры домофона. На кадрах видно, как двое мужчин, стоящих напротив подъезда, один из которых и произвел выстрел в спину женщине, не пытаются скрыться. Они продолжают вести себя вызывающе с оружием в руках. Никто в этом инциденте не пострадал.

Полицейские устанавливают все обстоятельства, возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что мужчина выстрелил в знакомого из охотничьего карабина во время ссоры.