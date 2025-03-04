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16:15, 4 марта 2025Силовые структуры

Россиянин выстрелил во входившую в подъезд женщину

В Орске мужчина выстрелил в заходившую в подъезд женщину
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Орске мужчина выстрелил в заходившую в подъезд женщину. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, неизвестный мужчина произвел выстрел в сторону женщины, которая заходила в подъезд дома на Ялтинской улице.

В процессе мониторинга сети интернет сотрудники полиции обнаружили запись происшествия с камеры домофона. На кадрах видно, как двое мужчин, стоящих напротив подъезда, один из которых и произвел выстрел в спину женщине, не пытаются скрыться. Они продолжают вести себя вызывающе с оружием в руках. Никто в этом инциденте не пострадал.

Полицейские устанавливают все обстоятельства, возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что мужчина выстрелил в знакомого из охотничьего карабина во время ссоры.

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