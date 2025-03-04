Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:52, 4 марта 2025Силовые структуры

Россиянину вынесли приговор за призывы к экстремизму

ФСБ: В Хакасии вынесли приговор мужчине за призывы к свержению власти
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Хакасии суд приговорил к двум годам принудительных работ местного жителя за призывы к экстремизму. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УФСБ России по региону.

Мужчина признан виновным по части 2 статьи 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») УК РФ. Суд лишил его права год заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов.

По данным ведомства, россиянин разделял враждебное отношение к проведению специальной военной операции. В 2022 году он опубликовал на проукраинском канале материалы с призывами к свержению силовым путем власти России и расправе над правоохранителями и военными РФ.

Ранее сотрудники ФСБ задержали мужчину, который призывал к осуществлению экстремистской деятельности.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Не хватит оружия, денег и людей». Вэнс заявил о нежелании США вечно финансировать боевые действия на Украине

      Хозяин выразил готовность отправиться в тюрьму за проступок его собак

      54-летняя Наоми Кэмпбелл вышла в свет в прозрачном наряде

      В российском городе двухлетний ребенок попал в реанимацию с наркотическим отравлением

      В Госдуме назвали категории россиян с правом на досрочную пенсию в 2025 году

      К производителям продуктов для «Светофора» придут с проверкой

      Одна страна не из Европы захотела отправить войска на Украину

      Россиянка описала поездку в Стамбул фразой «город безумно дорогой»

      В России начались продажи нового флагмана Honor

      В российский бюджет вернули рекордную сумму денег

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше