Россиянину вынесли приговор за призывы к экстремизму

ФСБ: В Хакасии вынесли приговор мужчине за призывы к свержению власти

В Хакасии суд приговорил к двум годам принудительных работ местного жителя за призывы к экстремизму. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УФСБ России по региону.

Мужчина признан виновным по части 2 статьи 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») УК РФ. Суд лишил его права год заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов.

По данным ведомства, россиянин разделял враждебное отношение к проведению специальной военной операции. В 2022 году он опубликовал на проукраинском канале материалы с призывами к свержению силовым путем власти России и расправе над правоохранителями и военными РФ.

Ранее сотрудники ФСБ задержали мужчину, который призывал к осуществлению экстремистской деятельности.