Российские войска ударили по пункту временной дислокации штурмовой бригады ВСУ в ДНР

Рогов: ВС России ударили по ПВД бригады «Лють» ВСУ в Константиновке

Российские войска ударили фугасными авиабомбами (ФАБ) по пункту временного размещения (ПВД) объединенной штурмовой бригады (ОШБр) «Лють» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Константиновка Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в беседе с ТАСС сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

«В Константиновке был удар ФАБами по пункту временной дислокации штурмовой бригады "Лють". Нацисты скрывались в детском садике "Аленка"», — заявил Рогов.

Отмечается, что в результате удара было уничтожено и ранено несколько десятков бойцов ВСУ.

Ранее появились кадры удара фугасными авиабомбами (ФАБ-3000) по ПВД ВСУ в селе Комар ДНР. Как следует из публикации, под удар попала 37-я отдельная бригада морской пехоты украинских войск.