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19:32, 4 марта 2025Силовые структуры

Российского офицера осудили за взятки с желавших повоевать на ЗРПК подчиненных

«Ъ»: В Москве осудили офицера, бравшего взятки с желавших воевать на ЗРПК солдат
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Одинцовский гарнизонный военный суд в Московской области огласил приговор в отношении одного из офицеров зенитного ракетного Краснознаменного полка, попавшегося на взятках от подчиненных. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, в 2023 году в полк поступила заявка о наборе военных на подготовку членов экипажей зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь». Капитан разрешил сержанту и двум солдатам отправиться на указанные занятия, но только после взятки в размере 50 тысяч рублей от каждого. Уточняется, что деньги были переданы офицеру через посредника.

Дело в отношении офицера возбудил военный следственный отдел Следственного комитета России. В ходе расследования капитан полностью признал свою вину. Он заявил, что брал деньги для того, чтобы возместить собственные расходы за ремонт казарменного фонда.

Суд назначил офицеру штраф в размере 550 тысяч рублей, а также запретил ему занимать должности на государственной службе на протяжении двух лет.

Ранее суд приговорил к девяти годам колонии бывших должностных лиц парка «Патриот» по делу о взятке.

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