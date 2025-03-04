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11:57, 4 марта 2025Силовые структуры

В России осудили бывших должностных лиц парка «Патриот» по делу о получении взятки

Суд приговорил к 9 годам бывших должностных лиц парка «Патриот» по делу о взятке
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

Суд приговорил к 9 годам колонии бывших должностных лиц парка «Патриот» по делу о взятке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Они признаны виновными по статье 290 («Получении взятки в особо крупном размере при выполнении государственных контрактов») УК РФ.

Как установил суд, Министерство обороны заключило с индивидуальным предпринимателем Куваевым более десяти многомиллионных контрактов на обслуживание зданий и сооружений центра «Патриот». На главного бухгалтера Андрея Пучкова и начальника отдела закупок Ивана Трифоногло были возложены обязанности по контролю над исполнением договоров. В период с 2021 по 2024 годы они получили от сотрудников ИП Куваева взятку в размере более 27,5 миллиона рублей за общее покровительство при выполнении работ.

Для обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий на их имущество военными следователями наложен арест.

Суд приговорил обвиняемых к девяти годам колонии строгого режима, штрафу в размере 27 миллионов рублей и запретил заниматься определенной деятельностью сроком на десять лет.

Ранее сообщалось, что бывшего замминистра обороны России оставили в СИЗО по делу о хищениях в парке «Патриот».

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