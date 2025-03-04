Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:33, 4 марта 2025Россия

Российского подростка с умственной отсталостью раздели догола и жестоко избили

Под Тайшетом подростки раздели догола умственно отсталого мальчика и избили
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Под Тайшетом Иркутской области подростки раздели догола мальчика с умственной отсталостью и жестоко избили. Свои действия российские школьники фиксировали на видео, соответствующие кадры распространил Telegram-канал Babr Mash.

На представленном ролике видно, как группа несовершеннолетних издевается над обнаженным сверстником. Подростки угрожали беззащитному и наносили ему удары.

Как утверждает Babr Mash, старшеклассники были пьяны и затащили сверстника в одну из квартир. Они решили его наказать, поскольку тот якобы распускал о них нелицеприятные слухи.

Знакомые семьи пострадавшего отметили, что несовершеннолетний неконфликтный, маленького роста. Из-за проблем со здоровьем он испытывает трудности с учебой. В школе над ним из-за этого издеваются, пояснили взрослые.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Воронеже школьника избили в туалете до потери сознания.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      США приостановили военную помощь Украине. При каком условии она возобновится?

      Популярная российская актриса снялась топлес

      Канада приготовилась нанести ответный удар по США

      Глава Apple анонсировал выход MacBook Air

      Подсчитан процент собравшихся покупать доллары россиян

      Россиянам назвали способ преобразить квартиру весной

      В Европе предложили Зеленскому найти козла отпущения для США

      Сотрудники секретного российского центра показали уничтожение техники ВСУ под Курском

      На Украине сообщили о повреждении инфраструктуры в Одесской области

      Россиянин потратил призовые 150 рублей и выиграл в лотерее 285 миллионов рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше