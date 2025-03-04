Российского подростка с умственной отсталостью раздели догола и жестоко избили

Под Тайшетом подростки раздели догола умственно отсталого мальчика и избили

Под Тайшетом Иркутской области подростки раздели догола мальчика с умственной отсталостью и жестоко избили. Свои действия российские школьники фиксировали на видео, соответствующие кадры распространил Telegram-канал Babr Mash.

На представленном ролике видно, как группа несовершеннолетних издевается над обнаженным сверстником. Подростки угрожали беззащитному и наносили ему удары.

Как утверждает Babr Mash, старшеклассники были пьяны и затащили сверстника в одну из квартир. Они решили его наказать, поскольку тот якобы распускал о них нелицеприятные слухи.

Знакомые семьи пострадавшего отметили, что несовершеннолетний неконфликтный, маленького роста. Из-за проблем со здоровьем он испытывает трудности с учебой. В школе над ним из-за этого издеваются, пояснили взрослые.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Воронеже школьника избили в туалете до потери сознания.