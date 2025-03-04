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13:06, 4 марта 2025Культура

Рудковская пожалела осужденную на пять лет Блиновскую

Продюсер Яна Рудковская назвала наказание блогера Елены Блиновской суровым
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Продюсер Яна Рудковская поддержала осужденную на пять лет блогершу Елену Блиновскую. Ее слова приводит Telegram-канал «Звездач».

«Это достаточно суровое наказание для матери четверых маленьких детей, которые неизвестно с кем останутся, пока отец находится на СВО (специальной военной операции)», — заявила медиаменеджер.

Рудковская отметила, что ей «очень жаль» из-за вынесенного Блиновской приговора. «Честно, мы рассчитывали на пересчет... и учет фактора несовершеннолетних детей», — добавила она.

Ранее Савеловский суд Москвы огласил приговор Елене Блиновской — ей назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере одного миллиона рублей. От последнего слова в суде «королева марафонов» отказалась, делегировав право высказаться своим адвокатам.

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