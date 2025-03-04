Рудковская пожалела осужденную на пять лет Блиновскую

Продюсер Яна Рудковская назвала наказание блогера Елены Блиновской суровым

Продюсер Яна Рудковская поддержала осужденную на пять лет блогершу Елену Блиновскую. Ее слова приводит Telegram-канал «Звездач».

«Это достаточно суровое наказание для матери четверых маленьких детей, которые неизвестно с кем останутся, пока отец находится на СВО (специальной военной операции)», — заявила медиаменеджер.

Рудковская отметила, что ей «очень жаль» из-за вынесенного Блиновской приговора. «Честно, мы рассчитывали на пересчет... и учет фактора несовершеннолетних детей», — добавила она.

Ранее Савеловский суд Москвы огласил приговор Елене Блиновской — ей назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере одного миллиона рублей. От последнего слова в суде «королева марафонов» отказалась, делегировав право высказаться своим адвокатам.