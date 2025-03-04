Самолет совершил экстренную посадку из-за сильной турбулентности и паники на борту

Fox 44: Самолет Skywest Airlines экстренно сел в Техасе из-за турбулентности

Самолет Skywest Airlines сменил курс и совершил экстренную посадку из-за сильной турбулентности. Об этом сообщил канал Fox 44.

2 марта пассажирский Bombardier CRJ-200LR выполнял рейс из Спрингфилда в Хьюстон, США. Из-за шторма лайнер попал в сильную турбулентность, и на борту началась паника. Более того, пятеро из 29 пассажиров получили травмы.

Экипаж решил сменить курс и сесть в аэропорту Уэйко, штат Техас. Борт встретили медики, они осмотрели участников рейса и госпитализировали пятерых человек с легкими повреждениями. Затем пассажиров доставили по месту назначения на другом самолете.

Ранее в Мексике легкомоторный самолет врезался в трехэтажный жилой дом. Мужчина и женщина, которые были на борту, оказались разорваны на части.