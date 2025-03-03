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17:05, 3 марта 2025Путешествия

Мужчина и женщина врезались в жилой дом на самолете и оказались разорваны на части

В Мексике мужчина и женщина врезались в жилой дом на самолете и не выжили
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Martin Dziadek / www.imago-images.de / Globallookpress.com

Легкомоторный самолет врезался в трехэтажный жилой дом Баия-де-Бандерас, штат Наярит, Мексика. Об этом сообщило издание Tribuna de la Bahia.

Инцидент произошел 1 марта с частным лайнером Cessna. По неназванной причине борт врезался в жилой дом в 300 метрах от взлетно-посадочной полосы и раскололся надвое. Одна часть осталась на террасе дома, а вторая упала на пустырь неподалеку.

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В результате аварии мужчина и женщина не выжили, их тела оказались разорваны и были найдены на дороге. По неофициальным данным, еще один человек стал жертвой авиакатастрофы, а трое получили ранения, однако власти эту информацию не подтверждали. Проводится расследование.

Ранее другой легкомоторный самолет упал на парковку магазина в Филадельфии, США, протаранил несколько автомобилей и врезался в жилые дома. После этого начался сильный пожар.

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