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21:31, 4 марта 2025Ценности

Секс-символ MMA показала обнаженные ягодицы на камеру

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @sarpa.official

Девушка — боец смешанного стиля (MMA) Пейдж Ванзант приняла участие в откровенной съемке. Соответствующая публикация появилась на странице ресурса Ohrangutangirls в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Так, на одном размещенном фото секс-символ MMA запечатлена на фоне обложек мужского журнала Playboy. Она позировала в бюстгальтере от бикини и спущенных шортах. При этом 30-летняя спортсменка повернулась к камере спиной и продемонстрировала фотографу обнаженные ягодицы.

Фото: @sarpa.official

Поклонники Ванзант оценили ее фотосессию в комментариях под постом. «Очень зрелищно», «Очень красивая женщина», «Богиня», «Она потрясающая», «Огненная Пейдж», — высказывались они.

В феврале сообщалось, что американка Кайла Симмонс, которую пользователи сети называют «самой сексуальной в мире волейболисткой», снялась в откровенном купальнике и показала фото фанатам.

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