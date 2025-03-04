Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:32, 4 марта 2025Мир

Сестра Ким Чен Ына пригрозила США ответом на размещение авианосца

Сестра Ким Чен Ына пригрозила США ответом на прибытие авианосца в Южную Корею
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Ким Е Чжон

Ким Е Чжон. Фото: Jorge Silva / Reuters

Прибытие авианосца США USS Carl Vinson в Республику Корея повлечет за собой ответные действия Корейской Народно-Демократической республики (КНДР). Об этом заявила сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына Ким Е Чжон, передает NBC News.

«Размещение стратегических активов США на Корейском полуострове стало порочной привычкой и негативно влияет на безопасность КНДР», — подчеркнула северокорейский чиновник. По ее словам, Вашингтон продемонстрировал «свою самую враждебную и конфронтационную волю» по отношению к республике.

Ким Е Чжон раскритиковала прибытие авианосца как «конфронтационную истерию США и их марионеток» и пригрозила ответными действиями Пхеньяна. Как предполагает телеканал, возможным ответом могут стать испытания КНДР баллистических ракет.

Ранее эксперт Центра военно-экономических исследований Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Александра Зуева оценила слова Ким Чен Ына о готовности применить ядерное оружие. По ее мнению, говорить о неожиданной эскалации ситуации не приходится.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Радиостанция Судного дня» резко активизировалась. Какие сообщения отправляли через нее?

      Трамп решил заставить Зеленского начать переговоры с Россией

      Раскрыт правильный порядок действий при приступе эпилепсии

      МИД Японии оценил инициативу США по Украине

      У жены Петросяна нашли долги на сотни тысяч за элитную квартиру

      Сестра Ким Чен Ына пригрозила США ответом на размещение авианосца

      Звезда фильма «Любовь и голуби» высказался о депортированных из США в Россию артистах

      Китай нашел способ защититься от пошлин США

      В Европе назвали сроки развала фронта у ВСУ после потери помощи от США

      США ввели торговые пошлины в отношении Мексики и Канады

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше