Сестра Ким Чен Ына пригрозила США ответом на размещение авианосца

Сестра Ким Чен Ына пригрозила США ответом на прибытие авианосца в Южную Корею

Прибытие авианосца США USS Carl Vinson в Республику Корея повлечет за собой ответные действия Корейской Народно-Демократической республики (КНДР). Об этом заявила сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына Ким Е Чжон, передает NBC News.

«Размещение стратегических активов США на Корейском полуострове стало порочной привычкой и негативно влияет на безопасность КНДР», — подчеркнула северокорейский чиновник. По ее словам, Вашингтон продемонстрировал «свою самую враждебную и конфронтационную волю» по отношению к республике.

Ким Е Чжон раскритиковала прибытие авианосца как «конфронтационную истерию США и их марионеток» и пригрозила ответными действиями Пхеньяна. Как предполагает телеканал, возможным ответом могут стать испытания КНДР баллистических ракет.

Ранее эксперт Центра военно-экономических исследований Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Александра Зуева оценила слова Ким Чен Ына о готовности применить ядерное оружие. По ее мнению, говорить о неожиданной эскалации ситуации не приходится.