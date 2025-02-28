Кореевед прокомментировал слова Ким Чен Ына о готовности применить ядерное оружие

Кореевед Зуева заявила об успехе развития ракетно-ядерной программы в КНДР

Регулярные учения свидетельствуют об успехе развития ракетно-ядерной программы в КНДР, заявила эксперт Центра военно-экономических исследований Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Александра Зуева. В беседе с «Лентой.ру» она также оценила слова лидера Северной Кореи Ким Чен Ына о готовности применить ядерное оружие.

Ранее в республике провели испытательный запуск стратегических крылатых ракет. После учений глава КНДР обратился к военным с призывом быть готовыми к использованию ядерного оружия.

Очередные учения КНДР по запуску стратегических крылатых ракет необходимо рассматривать, во-первых, как элемент сдерживания США и Республики Корея, которые ранее в феврале проводили совместные военные учения, полагает Зуева. Она добавила, что северокорейское руководство обещало ответить «стратегическими средствами» на военную активность Сеула и Вашингтона и обещание выполнило.

Во-вторых, Пхеньян продолжает последовательно укреплять возможности северокорейского ядерного щита и регулярные учения свидетельствуют об успехе развития ракетно-ядерной программы в КНДР, отметила собеседница «Ленты.ру».

Подобные эпизоды на Корейском полуострове происходят достаточно регулярно, говорить о неожиданной эскалации ситуации не приходится Александра Зуева кореевед

Ранее Северная Корея удвоила усилия по наращиванию ядерных сил, пригрозив, что будет использовать «стратегические средства» для противодействия военному сотрудничеству между США и Южной Кореей. Пхеньян обладает ограниченным количеством межконтинентальных баллистических ракет, которые, как считается, способны поражать цели по всей Северной Америке. Высокопоставленный представитель ВВС США недавно предупреждал, что любая такая атака будет иметь неприятные последствия.

