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14:53, 24 февраля 2025Мир

Северная Корея пригрозила США ядерным ответом

Newsweek: КНДР пригрозила США ядерным ответом за сотрудничество с Южной Кореей
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Северная Корея удвоила усилия по наращиванию ядерных сил, пригрозив, что будет использовать «стратегические средства» для противодействия военному сотрудничеству между США и Южной Кореей. Об этом сообщает Newsweek.

Как отмечает издание, Пхеньян обладает ограниченным количеством межконтинентальных баллистических ракет (МБР), которые, как считается, способны поражать цели по всей Северной Америке. Высокопоставленный представитель ВВС США недавно предупреждал, что любая такая атака будет иметь неприятные последствия.

Согласно заявлению информационного управления Министерства обороны Северной Кореи, администрация президента США Дональда Трампа уже активизировала «провокации США, угрожающие обстановке безопасности Корейской Народно-Демократической Республики» (КНДР).

В сообщении отмечается, что наращивание боеспособности вооруженных сил КНДР, в основе которого лежит ядерное сдерживание, является справедливым и неизбежным вариантом, чтобы «противостоять стратегической угрозе со стороны США и других врагов стратегическими средствами».

Ранее глава Министерства обороны КНДР Но Гван Чхоль пожелал России новой Великой Победы. Он от имени всех военных Вооруженных сил Северной Кореи послал «теплый боевой привет» солдатам и офицерам Российской армии.

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