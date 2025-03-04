Шмыгаль заявил о готовности Украины заключить сделку с США

Шмыгаль: Украина готова заключить сделку с США, но без уступок территорий

Украина готова заключить сделку с США по минералам, но не пойдет на уступки территорий. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНИАН.

Он заявил, что Украина благодарна американской нации и готова работать с США на прагматичной и экономической основе. Шмыгаль добавил, что Украина является независимой страной, границы которой признаны международным сообществом, поэтому ее власти не будут обсуждать территориальные уступки. Премьер также сообщил, что переговоров о передаче территорий не было, но в публичном пространстве такие заявления есть.

Он заключил, что подобные решения может принимать только народ Украины. По его словам, Киев готов обсуждать пошаговый мирный план при наличии гарантий безопасности и членства в Евросоюзе и НАТО.

Ранее экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о необходимости осознавать реальность, в которой США и Россия находятся в согласии. По его словам, после перепалки президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа в Белом доме все увидели, что США больше не считают себя союзником Украины и Европы.