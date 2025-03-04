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11:42, 4 марта 2025Бывший СССР

Кулеба призвал осознавать новую реальность

Экс-глава МИД Украины Кулеба призвал осознавать, что взгляды США и РФ совпадают
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о необходимости осознавать новую реальность, которая заключается в том, что США и Россия находятся в согласии. Об этом он сообщил в интервью гонконгской газете South China Morning Post.

По его словам, после перепалки президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа в Белом доме все увидели, что США больше не считают себя союзником Украины и Европы. Кулеба добавил, что не удивлен этому, но его удивляет, насколько быстро этот факт был раскрыт и официально оформлен. Он добавил, что новая реальность заключается в том, что США находятся в согласии с Россией, независимо от того, идет ли речь об Украине или о Европе

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о работе вместе с Россией над мирным договором по Украине. По его словам, Вашингтон пытается посадить за стол переговоров Киев и Москву, однако украинское руководство показало свою неспособность к компромиссам.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что переговоры России и США по Украине вряд ли начнутся, пока Москва и Вашингтон не нормализуют полноценную работу посольств в своих странах. По его словам, пока преждевременно говорить о том, где может состояться следующий раунд переговоров между Россией и США.

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