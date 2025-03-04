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08:00, 4 марта 2025Мир

Кремль рассказал об условии для начала переговоров с США по Украине

Песков назвал нормализацию работы посольств условием обсуждения Украины с США
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Переговоры России и США по Украине вряд ли начнутся, пока Москва и Вашингтон не нормализуют полноценную работу посольств в своих странах. Об этом РИА Новости заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Также он отметил, что пока преждевременно говорить о том, где может состояться следующий раунд переговоров между Россией и США.

Российско-американские переговоры прошли 18 февраля в Эр-Рияде. 27 февраля состоялась вторая встреча представителей России и США по проблемам работы посольств, саммит состоялся в резиденции американского генконсула в районе Арнавуткёй на берегу Босфора в Стамбуле.

Тогда Песков указал, что Москва хочет выстраивать диалог с Вашингтоном с позиции уважения и взаимной выгоды. Он добавил, что Россия рассчитывает на подобное отношение со всеми странами.

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