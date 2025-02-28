В Кремле высказались о желании выстраивать диалог с США

Песков: РФ хочет выстраивать диалог с США с позиции уважения и взаимной выгоды

Россия хочет выстраивать диалог с другими странами, в том числе с США, с позиции уважения и взаимной выгоды. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Мы не только с Америкой, со всеми странами хотим выстраивать диалог с позиции взаимного уважения и взаимной выгоды», — отметил представитель Кремля.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что нынешние власти США демонстрируют прагматизм и реальный взгляд на вещи. По словам российского лидера, администрация президента Дональда Трампа отказывается от многих стереотипов, правил и мессианских идеологических клише своих предшественников. Кроме того, Путин подчеркнул, что первые контакты с администрацией Трампа вселяют надежду.