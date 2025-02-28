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12:57, 28 февраля 2025Мир

В Кремле высказались о желании выстраивать диалог с США

Песков: РФ хочет выстраивать диалог с США с позиции уважения и взаимной выгоды
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Россия хочет выстраивать диалог с другими странами, в том числе с США, с позиции уважения и взаимной выгоды. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Мы не только с Америкой, со всеми странами хотим выстраивать диалог с позиции взаимного уважения и взаимной выгоды», — отметил представитель Кремля.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что нынешние власти США демонстрируют прагматизм и реальный взгляд на вещи. По словам российского лидера, администрация президента Дональда Трампа отказывается от многих стереотипов, правил и мессианских идеологических клише своих предшественников. Кроме того, Путин подчеркнул, что первые контакты с администрацией Трампа вселяют надежду.

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