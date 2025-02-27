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15:41, 27 февраля 2025Мир

Путин высказался о взглядах американских властей

Путин: Нынешние власти США демонстрируют прагматизм и реальный взгляд на вещи
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Михаил Метцель / POOL / РИА Новости

Нынешние власти США демонстрируют прагматизм и реальный взгляд на вещи. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС.

«Важно, что наши сегодняшние партнеры демонстрируют прагматизм, реальный взгляд на вещи», — сказал он, выступая на коллегии Федеральной службы безопасности России.

Глава России отметил, что сегодня администрация США отказывается от многих стереотипов, правил и мессианских идеологических клише своих предшественников. Он подчеркнул, что именно эти стереотипы и привели к кризису всей системы международных отношений.

Ранее Путин предупредил о попытках срыва диалога России и США. По его словам, часть западных элит по-прежнему настроена на сохранение нестабильности в мире.

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