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13:15, 4 марта 2025Мир

США лишили Украину в основном одного вида помощи

ABC: Остановка помощи Киеву со стороны США затронула в основном бронетехнику
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Приостановка военной помощи Киеву со стороны США затронула в основном поставки бронетехники. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на чиновников, знакомых с ситуацией.

По словам источников, Украина уже получила 90 процентов военных поставок, выделенных в рамках прошлых пакетов. Они отметили, что поставки включали подавляющее большинство критически важных боеприпасов и противотанковых систем, таких как Javelin.

«Большая часть того, что все еще находится в процессе отправки, — это бронетехника, на обновление которой требуется время», — рассказали собеседники ABC.

При этом телеканал обратил внимание, что приток оружия США на Украину в течение нескольких лет продолжится из-за контрактов, которые Киев подписал с частными американскими компаниями. «Многие, если не большинство, из этих контрактов были оплачены», — отметили ABC.

4 марта президент США Дональд Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Киеву. Шаг американского лидера подтвердили журналистам в Белом доме. В американской администрации пояснили, что поставки не возобновятся, пока Киев не продемонстрирует приверженность переговорам о мире.

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