Стали известны подробности атаки ВСУ на Ростовскую область

Слюсарь: При атаке беспилотников ВСУ на Ростовскую область никто не пострадал

При атаке украинских беспилотников на Ростовскую область никто не пострадал. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

По его словам, возгорания, возникшие в результате ударов, были оперативно ликвидированы. Слюсарь добавил, что ночью местные жители обнаружили обломки упавшего дрона самолетного типа. «В течение дня специалисты обследуют и обезвредят эту находку», — сообщил он.

Ранее стало известно о пожаре на нефтепроводе в ростовском поселке Чертково. Возгорание началось после атаки беспилотников. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС.