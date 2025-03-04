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06:19, 4 марта 2025Россия

Стали известны подробности атаки ВСУ на Ростовскую область

Слюсарь: При атаке беспилотников ВСУ на Ростовскую область никто не пострадал
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

При атаке украинских беспилотников на Ростовскую область никто не пострадал. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

По его словам, возгорания, возникшие в результате ударов, были оперативно ликвидированы. Слюсарь добавил, что ночью местные жители обнаружили обломки упавшего дрона самолетного типа. «В течение дня специалисты обследуют и обезвредят эту находку», — сообщил он.

Ранее стало известно о пожаре на нефтепроводе в ростовском поселке Чертково. Возгорание началось после атаки беспилотников. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС.

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