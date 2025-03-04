«Сталин-центр» в российском городе закроют после сообщений о задержании его основателя

«Сталин-центр» в Барнауле закроют на реконструкцию с 6 марта

В Барнауле с 6 марта на кратковременную реконструкцию закроют музей и дискуссионную площадку «Сталин-центр». Об этом сообщается на его странице в Telegram.

Как следует из публикации, сотрудники центра готовят экспозиции с многочисленными материалами и документами, переданными музею. «Совет "Сталин-центра" принял важное решение отменить проведение нескольких запланированных мероприятий и ненадолго ограничить проведение экскурсий, чтобы представить обновленную экспозицию ко Дню Победы», — говорится в посте.

Закрытию «Сталин-центра» предшествовала появившаяся в сети информация о задержании его основателя, депутата Алтайского краевого Законодательного Собрания и руководителя фракции «Коммунисты России» Сергея Матасова. Как сообщало информационное агентство «Банкфаксо» со ссылкой на очевидцев 26 февраля, политика якобы вывели из здания парламента в наручниках. Другой источник заявил, что у правоохранителей состоялась беседа с Матасовым без применения к нему каких-либо мер. Сам парламентарий прояснить ситуацию не смог. «Если что-то будет, то от меня будет официальное заявление», — сказал он.

В свою очередь, региональный Следственный комитет опроверг данные о задержании Матасова в комментарии порталу Ngs22.ru.

Ранее, в декабре 2024 года, в барнаульском «Сталин-центре» прошло новогоднее представление, во время которого дети под руководством взрослых прогнали «бармалея-либерала». Этот момент попал на видео.