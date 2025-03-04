Стало известно об исчезновении десятков бойцов ВСУ в лесу Курской области

Свыше 50 украинских военных пропали в лесу у Кругленького в Курской области

Десятки украинских военных пропали в лесу у населенного пункта Кругленькое в Курской области. Об этом стало известно Telegram-каналу «Северный ветер», связанным с группировкой войск «Север».

Родственники бойцов ВСУ из 17-й отдельной тяжелой механизированной бригад опубликовали в социальных сетях список тех солдат, кто пропал в лесу российского приграничья.

«Северяне с минимальными потерями в конце прошлого года освободили эту территорию. В ноябре по позициям противника в лесном массиве наносились удары авиацией», — говорится в сообщении.

Там отмечается, что российские штурмовики зашли в лесной массив близ Кругленького и выбили оттуда украинских военных только после артиллерийской подготовки и при поддержке операторов беспилотников.

Населенный пункт Кругленькое перешел под контроль России в январе. Тогда же Минобороны сообщало о контроле над Русским Поречным, Александрией и Леонидово.