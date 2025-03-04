СЖР опротестовал введенные ЕС санкции против российской прессы

Союз журналистов России выразил протест против санкций ЕС против российских СМИ

Союз журналистов России заявил, что выразил решительный протест против санкций, введенных Евросоюзом против восьми российских СМИ, о чем сообщил на своем сайте.

Там назвали решение направленным на «тотальное подавление альтернативных точек зрения в информационном пространстве», назвав это грубым нарушением принципов свободы слова, провозглашенных в международных документах, среди которых перечислили Всеобщую декларацию прав человека ООН, Международный пакт о гражданских и политических правах, Парижскую хартию для новой Европы и многие другие документы.

СЖР обвинил ЕС в политически мотивированной цензуре, дискриминации и создании угрозы для европейских граждан, «лишенных доступа к альтернативной информации». Постоянные попытки объявить российских журналистов пропагандистами Союз назвал «наглядным применение двойных стандартов».

Союз журналистов призвал международные правозащитные организации и профессиональные объединения журналистов также выразить протест, а сам пообещал защищать право журналистов на свободное выражение мнений и распространять объективную информацию, «несмотря на попытки цензуры и политического давления».

В конце февраля ЕС ввел санкции против «Ленты.ру». Также под запрет на вещание попали агентство ТАСС, телеканал Минобороны РФ «Звезда» и газета военного ведомства «Красная звезда», новостные порталы EADaily и NewsFront. Также санкции коснутся портала о новостях стран Балтии RuBaltic, сайта SouthFront, а также издания «Фонд стратегической культуры».

Совет ЕС приостановил действие лицензий на вещание этих СМИ. При этом их сотрудники смогут «осуществлять в ЕС деятельность, за исключением вещания, например, проводить исследования и интервью».