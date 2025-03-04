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15:28, 4 марта 2025Интернет и СМИ

СЖР опротестовал введенные ЕС санкции против российской прессы

Союз журналистов России выразил протест против санкций ЕС против российских СМИ
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Союз журналистов России заявил, что выразил решительный протест против санкций, введенных Евросоюзом против восьми российских СМИ, о чем сообщил на своем сайте.

Там назвали решение направленным на «тотальное подавление альтернативных точек зрения в информационном пространстве», назвав это грубым нарушением принципов свободы слова, провозглашенных в международных документах, среди которых перечислили Всеобщую декларацию прав человека ООН, Международный пакт о гражданских и политических правах, Парижскую хартию для новой Европы и многие другие документы.

СЖР обвинил ЕС в политически мотивированной цензуре, дискриминации и создании угрозы для европейских граждан, «лишенных доступа к альтернативной информации». Постоянные попытки объявить российских журналистов пропагандистами Союз назвал «наглядным применение двойных стандартов».

Союз журналистов призвал международные правозащитные организации и профессиональные объединения журналистов также выразить протест, а сам пообещал защищать право журналистов на свободное выражение мнений и распространять объективную информацию, «несмотря на попытки цензуры и политического давления».

В конце февраля ЕС ввел санкции против «Ленты.ру». Также под запрет на вещание попали агентство ТАСС, телеканал Минобороны РФ «Звезда» и газета военного ведомства «Красная звезда», новостные порталы EADaily и NewsFront. Также санкции коснутся портала о новостях стран Балтии RuBaltic, сайта SouthFront, а также издания «Фонд стратегической культуры».

Совет ЕС приостановил действие лицензий на вещание этих СМИ. При этом их сотрудники смогут «осуществлять в ЕС деятельность, за исключением вещания, например, проводить исследования и интервью».

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