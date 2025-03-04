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16:51, 4 марта 2025Силовые структуры

Уничтожение Росгвардией танка ВСУ в Курской области попало на видео

Спецназ Росгвардии уничтожил танк ВСУ в Курской области
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Курской области Росгвардия уничтожила танк Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства, предоставив видео.

Во время воздушного наблюдения бойцы спецназа Росгвардии заметили танк ВСУ, замаскированный в лесопосадке. На кадрах видно, как попадание ударного дрона спровоцировало детонацию боекомплекта. Таким образом боевая машина и экипаж были уничтожены.

Ранее стало известно, что оператор беспилотного летательного аппарата Росгвардии ликвидировал личный состав ВСУ в Харьковской области.

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