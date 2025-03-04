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10:06, 4 марта 2025ЭкономикаЭксклюзив

Россиянам напомнили о грядущем повышении тарифов на услуги ЖКХ

Экономист Казанцева предупредила об индексации тарифов на услуги ЖКХ в июле
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В июле 2025 года россиян ожидает индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), предупредила доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Наталья Казанцева. О грядущих повышениях тарифов Казанцева рассказала «Ленте.ру».

«В текущем году россиянам уже пришлось ощутить увеличение расходов на содержание жилья, так как с 1 января повышались тарифы на капитальный ремонт, общедомовые расходы и другие виды услуг, такие, например, как обслуживание домофонов, оплата услуг консьержа и так далее. Но это расходы, связанные с деятельностью управляющих компаний, в основном регулируемые условиями договора с ними», — напомнила специалист.

Казанцева рассказала, что следующее повышение тарифов ожидается 1 июля 2025 года.

Повышение тарифов, как предполагается, будет неравномерным по отдельным видам ресурсов и по отдельным регионам. В отдаленных российских регионах оно составит чуть более 4 процентов, в других же может достигать и 15 процентов

Наталья Казанцевадоцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления

«Следует отметить, что повышение тарифов — лишь одно из звеньев реализации реформы жилищно-коммунального хозяйства. Наряду с этим следует совершенствовать систему социальной поддержки отдельных категорий граждан в вопросе компенсации расходов на содержание жилья. Расходы на оплату ЖКУ составляют значительную долю в общей сумме потребительских расходов, и их повышение особенно чувствительно для малоимущих слоев населения. Введенная не так давно упрощенная система получения жилищных субсидий будет способствовать более облегченному процессу получения льгот по оплате услуг ЖКХ», — заключила эксперт.

Ранее управляющий партнер компании «Русяев и партнеры» Илья Русяев рассказал, что своевременная передача показаний счетчиков поможет избежать переплат за коммунальные услуги. По его словам, владельцам квартир также важно следить за корректностью начислений и вовремя подмечать ошибки, которые встречаются довольно часто. Если не передавать показания своевременно, то, как отметил специалист, начисления будут производиться по нормативам, которые, как правило, выше фактического потребления.

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