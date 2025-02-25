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12:33, 25 февраля 2025Экономика

Россиянам назвали способ сэкономить на ЖКХ

Эксперт по ЖКХ Русяев призвал вовремя передавать показания счетчиков
Мария Черкасова

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Своевременная передача показаний счетчиков поможет избежать переплат за коммунальные услуги. Об этом News.ru рассказал управляющий партнер компании «Русяев и партнеры» Илья Русяев.

Владельцам квартир также важно следить за корректностью начислений и вовремя подмечать ошибки, которые встречаются довольно часто. Если не передавать показания своевременно, начисления будут производиться по нормативам, которые, как правило, выше фактического потребления.

Эксперт также напомнил, что владельцы жилья, отсутствующие более пяти дней подряд, могут требовать перерасчета при наличии подтверждающих документов.

Он также указал, что жильцы многоквартирных домов вправе инициировать пересмотр стоимости содержания жилья и текущего ремонта, если управляющая компания (УК) включила дополнительные и необязательные услуги. Он также напомнил о субсидиях, положенных многодетным семьям, пенсионерам и инвалидам.

Ранее председатель Жилищного союза и член комитета по ЖКХ ТПП РФ Константин Крохин предупредил, что в 2025 году в России могут резко вырасти тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Рост рискует составить 20-30 процентов. Он будет вызван инфляцией и увеличением расходов на содержание и ремонт жилья.

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