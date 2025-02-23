В России могут резко вырасти коммунальные платежи

MK.RU: Коммунальные платежи в России могут вырасти на 30%

В 2025 году в России могут резко вырасти тарифы на жилищно-коммунальные услуги, рост рискует составить 20-30 процентов. Об этом MK.RU рассказал председатель Жилищного союза и член комитета по ЖКХ ТПП РФ Константин Крохин.

«Пока никаких изменений в сторону снижения тарифа или повышения качества я не вижу. Практика показывает, что тарифы будут расти, качество будет падать и никаких серьезных изменений для потребителей не будет», — сказал эксперт.

Он подчеркнул, что резкий рост коммунальных платежей связан как с инфляцией, так и с увеличением расходов на содержание и ремонт жилья.

Ранее эксперт Алексей Шильников назвал увеличивающие «коммуналку» бытовые мелочи. По его словам, благодаря текущему крану холодной воды плательщику может «накапать» до 340 рублей в месяц, а если подтекает горячий кран, то переплата может составить 1,4 тысячи рублей.