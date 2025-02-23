Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:25, 23 февраля 2025Россия

В России могут резко вырасти коммунальные платежи

MK.RU: Коммунальные платежи в России могут вырасти на 30%
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Bulkin / news.ru / Global Look Press

В 2025 году в России могут резко вырасти тарифы на жилищно-коммунальные услуги, рост рискует составить 20-30 процентов. Об этом MK.RU рассказал председатель Жилищного союза и член комитета по ЖКХ ТПП РФ Константин Крохин.

«Пока никаких изменений в сторону снижения тарифа или повышения качества я не вижу. Практика показывает, что тарифы будут расти, качество будет падать и никаких серьезных изменений для потребителей не будет», — сказал эксперт.

Он подчеркнул, что резкий рост коммунальных платежей связан как с инфляцией, так и с увеличением расходов на содержание и ремонт жилья.

Ранее эксперт Алексей Шильников назвал увеличивающие «коммуналку» бытовые мелочи. По его словам, благодаря текущему крану холодной воды плательщику может «накапать» до 340 рублей в месяц, а если подтекает горячий кран, то переплата может составить 1,4 тысячи рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Военкоры сообщили о массированном ударе по Украине. В налете задействованы сотни «Гераней» и баллистические ракеты

      В США рассказали об обиде Трампа на Зеленского и его восхищении Путиным

      Депутату пожаловались на подпольный хостел в гараже с сотней мигрантов

      В Израиле объяснили приостановку освобождения палестинских заключенных

      Минобороны раскрыло подробности ночной атаки Украины

      Школа в Китае решила ввести телесные наказания для учеников

      В России могут резко вырасти коммунальные платежи

      В Польше захотели создать военную базу «Форт Трамп»

      В ЛНР сообщили об усилении ударов ВСУ после переговоров России и США

      Прохор Шаляпин осадил жену Петросяна после скандального высказывания

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше