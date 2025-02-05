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20:52, 5 февраля 2025Экономика

Названы увеличивающие «коммуналку» бытовые мелочи

Эксперт Шильников: Подтекающий бачок в разы увеличивает счета за «коммуналку»
Виктория Клабукова

Фото: Артем Соболев / Коммерсантъ

Подтекающий бачок может вылиться собственнику в большую переплату за «коммуналку». За счет каких бытовых мелочей растут счета за услуги ЖКХ, «Комсомольской правде» рассказали эксперты.

Даже небольшая течь в бачке унитаза за сутки может достигать 200-300 литров воды, пояснил директор по продукту сервиса для оптимизации ЖКХ-компаний «Мой дом онлайн» Алексей Шильников. Причем платить в этом случае приходится дважды — по тарифу на холодную воду и за водоотведение. В среднем за месяц такой расход воды стоит потребителю 4,5 тысячи рублей переплаты. Благодаря текущему крану холодной воды плательщику может «накапать» до 340 рублей в месяц. Если же подтекает горячий кран, то за месяц переплата может составить до 1,4 тысячи рублей.

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Также коммунальные расходы заметно увеличивает обогреватель. Даже самый экономный прибор за восемь часов работы за день потребляет до 15,2 киловатта в час, а за месяц — 456 киловатт. В среднем такой обогрев обходится плательщику в 2,4 тысячи рублей в месяц. При качественной работе радиаторов обогреватели не требуются вовсе. Если тепло все же уходит, в квартире стоит сменить стеклопакеты и проверить дверные проемы на герметичность, рекомендует эксперт по ремонту строительного торгового дома «Петрович» Григорий Белоусов-Михайлов. В особых случаях требуется утеплить стены.

Еще один расточительный прибор — кондиционер. Такая техника за месяц может «съедать» до 1,9 тысячи рублей в месяц. Сэкономить в данном случае можно за счет двухставочного тарифа на свет — как правило, хозяева включают кондиционер только на ночь, а днем находятся на работе.

Ранее россиянам назвали необязательные коммунальные платежи. Зачастую управляющие компании навязывают жильцам платежи за радиоточку, общедомовую антенну и диспетчеризацию. Наравне со страхованием жилья эти услуги не закреплены законом в качестве базовых, поэтому не могут включаться в квитанцию без предварительного утверждения на общем собрании жильцов.

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