Названы увеличивающие «коммуналку» бытовые мелочи

Эксперт Шильников: Подтекающий бачок в разы увеличивает счета за «коммуналку»

Подтекающий бачок может вылиться собственнику в большую переплату за «коммуналку». За счет каких бытовых мелочей растут счета за услуги ЖКХ, «Комсомольской правде» рассказали эксперты.

Даже небольшая течь в бачке унитаза за сутки может достигать 200-300 литров воды, пояснил директор по продукту сервиса для оптимизации ЖКХ-компаний «Мой дом онлайн» Алексей Шильников. Причем платить в этом случае приходится дважды — по тарифу на холодную воду и за водоотведение. В среднем за месяц такой расход воды стоит потребителю 4,5 тысячи рублей переплаты. Благодаря текущему крану холодной воды плательщику может «накапать» до 340 рублей в месяц. Если же подтекает горячий кран, то за месяц переплата может составить до 1,4 тысячи рублей.

Также коммунальные расходы заметно увеличивает обогреватель. Даже самый экономный прибор за восемь часов работы за день потребляет до 15,2 киловатта в час, а за месяц — 456 киловатт. В среднем такой обогрев обходится плательщику в 2,4 тысячи рублей в месяц. При качественной работе радиаторов обогреватели не требуются вовсе. Если тепло все же уходит, в квартире стоит сменить стеклопакеты и проверить дверные проемы на герметичность, рекомендует эксперт по ремонту строительного торгового дома «Петрович» Григорий Белоусов-Михайлов. В особых случаях требуется утеплить стены.

Еще один расточительный прибор — кондиционер. Такая техника за месяц может «съедать» до 1,9 тысячи рублей в месяц. Сэкономить в данном случае можно за счет двухставочного тарифа на свет — как правило, хозяева включают кондиционер только на ночь, а днем находятся на работе.

Ранее россиянам назвали необязательные коммунальные платежи. Зачастую управляющие компании навязывают жильцам платежи за радиоточку, общедомовую антенну и диспетчеризацию. Наравне со страхованием жилья эти услуги не закреплены законом в качестве базовых, поэтому не могут включаться в квитанцию без предварительного утверждения на общем собрании жильцов.