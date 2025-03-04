Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:10, 4 марта 2025Мир

Украине предложили выбрать между электростанцией и военным аэродромом из-за решения США

FT: Украине придется расставлять приоритеты из-за остановки военной помощи США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Reuters

Украине придется расставлять приоритеты в противовоздушной обороне (ПВО) из-за остановки военной помощи США. Об этом заявил аналитик финской Black Bird Group Эмиль Кастехельми в комментарии The Financial Times (FT).

«Вы защищаете аэродром или электростанцию, или завод по производству оружия?» — предложил выбор эксперт.

Кастехельми подчеркнул необходимость для командования украинской ПВО выбрать приоритетные категории инфраструктурных объектов из-за решения США остановить поставки боеприпасов. Как отмечает FT, нехватка ракет-перехватчиков для пяти зенитно-ракетных комплексов Patriot станет серьезным ударом по обороноспособности Украины, особенно в случае новых массированных ударов Вооруженных сил России по энергетической инфраструктуре страны.

Во вторник, 4 марта президент США Дональд Трамп приостановил всю военную помощь Украине. Речь идет в том числе и о вооружении, которое уже отправлено и находится в пути.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Германия предупредила о приближении всеобъемлющего конфликта

      Белый дом анонсировал тему выступления Трампа в Конгрессе США

      Путин поблагодарил премьера одной страны за слонят

      40-летняя Юлия Пересильд показала лицо без макияжа

      В подъезде многоэтажки в Петербурге нашли годовалую девочку

      В Европе призвали Трампа пересмотреть торговую политику

      ИИ оказался спасением для глупых людей

      В Минфине рассказали о необходимости решить проблемы с продажей валютной выручки

      Россиянин напоил знакомую 16-летнюю девушку пивом и изнасиловал

      В Белом доме назвали условие возобновления помощи Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше