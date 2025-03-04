Украине предложили выбрать между электростанцией и военным аэродромом из-за решения США

FT: Украине придется расставлять приоритеты из-за остановки военной помощи США

Украине придется расставлять приоритеты в противовоздушной обороне (ПВО) из-за остановки военной помощи США. Об этом заявил аналитик финской Black Bird Group Эмиль Кастехельми в комментарии The Financial Times (FT).

«Вы защищаете аэродром или электростанцию, или завод по производству оружия?» — предложил выбор эксперт.

Кастехельми подчеркнул необходимость для командования украинской ПВО выбрать приоритетные категории инфраструктурных объектов из-за решения США остановить поставки боеприпасов. Как отмечает FT, нехватка ракет-перехватчиков для пяти зенитно-ракетных комплексов Patriot станет серьезным ударом по обороноспособности Украины, особенно в случае новых массированных ударов Вооруженных сил России по энергетической инфраструктуре страны.

Во вторник, 4 марта президент США Дональд Трамп приостановил всю военную помощь Украине. Речь идет в том числе и о вооружении, которое уже отправлено и находится в пути.