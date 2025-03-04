Украина получила сотни миллиардов долларов за три года. Что известно о военной и финансовой помощи США и Европы?

Белый дом со вторника приостановил всю военную помощь Украине

Президент США Дональд Трамп приостановил во вторник, 4 марта, всю военную помощь Украине, пишут Reuters, Bloomberg и CNN со ссылкой на официальных представителей Белого дома. Речь идет в том числе и о вооружении, которое уже отправлено и находится в пути. Как пишет The Wall Street Journal, остановка военной помощи является «демонстрацией» Украине, что США настроены серьезно склонить ее к мирным переговорам с Россией. При этом источники на условиях анонимности дают понять, что этот месседж направлен и на Европейский союз, Великобританию и Канаду — крупнейших доноров Украины.

Кто больше всего давал денег Украине

По данным Ukraine Support Tracker Кильского института мировой экономики, с 24 января 2022 года по 31 декабря 2024 года правительства более 40 западных стран и структуры Европейского союза выделили около 246,5 миллиарда евро общей помощи, включая:

финансовую помощь: 102 миллиарда евро из Европы и 74 миллиарда евро из США;

военную помощь, которая составляет около 75 миллиардов долларов от США и 70 миллиардов евро от других западных стран.

При этом если рассматривать Европу как единое целое, включая Европейский союз и не входящие в него страны — Великобританию, Исландию, Норвегию и Швейцарию, — то она опережает США по масштабам поддержки Украины.

110,2 млрд евро помощи Европа (включая страны, которые не присоединились к Европейскому союзу) передала Украине

Но если рассматривать страны в отдельности, то США лидируют, значительно опережая как все другие страны, так и Европейский союз как объединение.

Вслед за США в списке крупнейших стран -- доноров Украины идут Германия (14,7 млрд евро), Великобритания (13,1 млрд евро), Япония (9,1 млрд евро) и Канада (7,2 млрд евро)

Международный валютный фонд (МВФ) с 2022 года оказывает при этом Украине финансовую поддержку, чтобы помочь стабилизировать экономику. В марте 2023 года МВФ одобрил четырехлетнюю кредитную программу на сумму 15,6 миллиарда долларов.

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Размеры военной помощи Украине

Для США явный приоритет в поддержке Украины — военная помощь. На нее было направлено около 74 миллиардов евро.

Европейский союз, в свою очередь, военную помощь Украине вообще не предоставляет, это делают только напрямую отдельные страны — члены объединения.

Европейский союз оказывает Украине только финансовую и гуманитарную поддержку, которая составляет около 39,3 млрд евро

От союзников, помимо США, Украина получила около 70 миллиардов евро военной помощи.

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Поставки вооружения и военной техники на Украину

Украина получает современное оружие от США и стран — членов Европейского союза.

Важнейшие элементы военной помощи США:

поставки оружия, а также возможность его обслуживания и ремонта;

поставки ракет для комплексов ПВО;

доступ к спутниковому интернету Starlink;

предоставление разведданных.

Некоторые системы вооружений, поставлявшихся США, заменить невозможно — например, ракеты MGM-140 ATACMS для комплексов ПВО Patriot, способные перехватывать гиперзвуковые и баллистические ракеты, и ракеты GMLRS с GPS- наведением.

Соединенные Штаты также поставляли Украине зенитные ракетные системы Patriot и MIM-23 Hawk, гаубицы M777 и снаряды к ним, боевые машины пехоты M2 Bradley, бронетранспортеры M113 и Stryker, танки M1 Abrams, тактические тягачи MTV, артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров и 105 миллиметров, комплексы FIM-92 Stinger, FGM-148 Javellin, AT4, BGM-71 TOW, БПЛА Puma и Phoenix Ghost, патроны к стрелковому оружию и гранаты, аппаратуру связи, боеприпасы для разрушения укреплений, запчасти и другое оборудование.

В материальный состав помощи входили многодиапазонные радиостанции, приборы ночного видения, химическая лаборатория для оперативного анализа химических веществ, оборудование для разминирования, радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, тактическое снаряжение, комплекты летней и зимней камуфлированной формы одежды, бронежилеты и кевларовые шлемы, шарфы, карематы и микрофлисовые шапки.

60 % оружия Вооруженных сил Украины — это поставки от США и других западных стран

Украина получила существенную военную помощь от многих стран за пределами США.

Основные предоставленные вооружения от главных доноров включают:

крылатые ракеты Storm Shadow (дальность около 250 километров), системы противовоздушной обороны и артиллерийские системы, противотанковое оружие, включая NLAW, танки Challenger 2 от Великобритании;

танки Leopard 2, системы противовоздушной обороны IRIS-T, самоходные гаубицы PzH 2000, БМП Marder и зенитные танки Gepard от Германии;

крылатые ракеты SCALP, самоходные гаубицы Caesar, БМП AMX-10 RC, зенитные ракеты Mistral и бронетранспортеры VAB от Франции;

танки T-72M и T-72M1, истребители МиГ-29, переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun, артиллерийские боеприпасы и логистическая поддержка инициатив по боеприпасам от Польши;

противокорабельные ракеты Harpoon, истребители F-16 , гаубицы Caesar, танки, противотанковое оружие, военно-морские суда и системы ПВО, артиллерийские системы Archer и боеприпасы, самолет дальнего радиолокационного обнаружения ASC 890 от стран Северной Европы;

мобильные транспортные средства Bushmaster, бронетранспортеры M113, БПЛА, грузовики и другие военные транспортные средства, а также боеприпасы и стрелковое оружие от Австралии.

При этом западные компании по производству вооружений начали размещать на Украине свои мощности — например, немецкий оборонный концерн Rheinmetall. В перспективе компания планирует построить пять предприятий, специализирующихся на производстве техники, снарядов и беспилотников.

Планы развернуть военные производства на территории Украины неоднократно высказывались также во Франции, Чехии, Дании, Норвегии и Швеции.