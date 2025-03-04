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20:02, 4 марта 2025Культура

В Госдуме назвали «Анору» и «Оскар» антироссийскими и неприемлемыми

Депутат Госдумы Бурляев заявил, что премия «Оскар» неприемлема для русской души
Андрей Шеньшаков

Фото: Carlos Barria / Reuters

Депутат Госдумы Николай Бурляев заявил, что премия Американской киноакадемии «Оскар» неприемлема для русской души. Об этом он сообщил в беседе с Life.ru.

По мнению Бурляева, «Оскар» давно стал «обезличенной желтой болванкой». России же стоит организовать свои аналоги американской кинопремии.

«Потерял интерес к этой обезличенной желтой болванке. Когда-то статуэтки давали хорошим фильмам, сейчас все дозволено, неприемлемо для русской души. Нам не по пути, создадим свои фестивали, на традиционных духовно-нравственных ценностях», — сообщил Бурляев.

Также он выразил мнение, что «Анора» с участием российских актеров является «антирусским» фильмом. Впрочем, по его признанию, сам он картину независимого режиссера Шона Бэйкера не смотрел. «Фильм я сам не смотрел, но ознакомился с синопсисом. Очевидно, это фильм антирусский и антироссийский», — добавил Бурляев.

Ранее стало известно, что культовый сербский режиссер Эмир Кустурица жестко раскритиковал фильм «Анора».

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