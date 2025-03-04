Кустурица жестко раскритиковал фильм «Анора»

Режиссер Эмир Кустурица назвал «Анору» плохим фильмом

Культовый сербский режиссер Эмир Кустурица раскритиковал победивший на премии «Оскар» фильм «Анора». Его слова приводит aif.ru.

«Огромная ошибка думать, что "Анора" — хорошая картина. Там нет ни героя, ни высказывания, ни человеческой истории», — заявил Кустурица.

По его словам, на победу фильма на Каннском кинофестивале в 2024 году повлияла режиссер Грета Гервиг, выступившая в качестве президента жюри. Кустурица считает, что снявшая «Барби» Гервиг думает «только о рынке»: «Она не понимает, что совершила ошибку, отдав награду "Аноре". Это ошибка с точки зрения морали и эстетики».

Режиссер назвал «Анору» плохим фильмом, однако отметил работу актера Юры Борисова: «Юра — один из тех, кто способен сыграть даже собаку. Я думаю, он может все».

В феврале Кустурица сообщил, что Борисов сыграет его в новой картине «Как я не снял "Преступление и наказание"». Режиссер также заявил, что планирует получить гражданство России в ближайшее время.