Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
10:57, 4 марта 2025Культура

Кустурица жестко раскритиковал фильм «Анора»

Режиссер Эмир Кустурица назвал «Анору» плохим фильмом
Ольга Коровина

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Культовый сербский режиссер Эмир Кустурица раскритиковал победивший на премии «Оскар» фильм «Анора». Его слова приводит aif.ru.

«Огромная ошибка думать, что "Анора" — хорошая картина. Там нет ни героя, ни высказывания, ни человеческой истории», — заявил Кустурица.

По его словам, на победу фильма на Каннском кинофестивале в 2024 году повлияла режиссер Грета Гервиг, выступившая в качестве президента жюри. Кустурица считает, что снявшая «Барби» Гервиг думает «только о рынке»: «Она не понимает, что совершила ошибку, отдав награду "Аноре". Это ошибка с точки зрения морали и эстетики».

Режиссер назвал «Анору» плохим фильмом, однако отметил работу актера Юры Борисова: «Юра — один из тех, кто способен сыграть даже собаку. Я думаю, он может все».

В феврале Кустурица сообщил, что Борисов сыграет его в новой картине «Как я не снял "Преступление и наказание"». Режиссер также заявил, что планирует получить гражданство России в ближайшее время.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Я ничего не дал России, кроме горя». Как Трамп оценил отношения с Москвой?

      В Совфеде прокомментировали решение Трампа приостановить военную помощь Киеву

      На Украине заявили об ожидании официальной информации о приостановке помощи США

      Фетисов сравнил Овечкина с «Орешником»

      В российском регионе арестовали троих лидеров экстремистской организации

      Названо время приостановки поставок США военной помощи Украине

      Российский врач выгнал из кабинета мать и ребенка с травмой ноги

      Настасья Самбурская рассказала о помощи Дробыша при покупке квартиры

      Кустурица жестко раскритиковал фильм «Анора»

      Признание задержанного сотрудниками ФСБ россиянина в работе на СБУ попало на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше