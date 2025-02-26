Режиссер Кустурица захотел получить гражданство России

Сербский режиссер Кустурица заявил, что планирует получить гражданство России

Культовый сербский режиссер Эмир Кустурица заявил, что планирует получить гражданство России в ближайшее время. Его слова приводит ТАСС.

«Все будет. Я думаю, что это будет скоро. Но точно сказать не могу», — сказал кинематографист.

Ранее стало известно, что российский актер Юра Борисов сыграет Эмира Кустурицу в его новом фильме «Как я не снял "Преступление и наказание"». Картина расскажет о молодом режиссере, мечтающем снять фильм по мотивам книги писателя Федора Достоевского. По словам Кустурицы, лента будет автобиографичной и, возможно, самой важной в его жизни.