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12:47, 26 февраля 2025Культура

Режиссер Кустурица захотел получить гражданство России

Сербский режиссер Кустурица заявил, что планирует получить гражданство России
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Культовый сербский режиссер Эмир Кустурица заявил, что планирует получить гражданство России в ближайшее время. Его слова приводит ТАСС.

«Все будет. Я думаю, что это будет скоро. Но точно сказать не могу», — сказал кинематографист.

Ранее стало известно, что российский актер Юра Борисов сыграет Эмира Кустурицу в его новом фильме «Как я не снял "Преступление и наказание"». Картина расскажет о молодом режиссере, мечтающем снять фильм по мотивам книги писателя Федора Достоевского. По словам Кустурицы, лента будет автобиографичной и, возможно, самой важной в его жизни.

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