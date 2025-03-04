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10:26, 4 марта 2025Россия

В Госдуме предложили запретить один вид камер на дорогах России

Вице-спикер ГД Даванков предложил запретить на дорогах России камеры-треноги
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Вице-спикер Государственной Думы Владислав Даванков обратился к МВД с предложением полностью запретить камеры-треноги на дорогах России. Обращение на имя главы ведомства Владимира Колокольцева есть в распоряжении ТАСС.

Парламентарий предложил установить запрет на использование передвижных и мобильных комплексов фиксации административных нарушений, которые чаще всего используются для фиксации превышения скорости. По мнению Даванкова, именно камеры-треноги вызывают большое недовольство водителей.

«В отличие от стационарных комплексов, которые размещаются с предупреждающими знаками и информируют водителей о необходимости соблюдения скоростного режима, мобильные комплексы часто устанавливаются в местах с неочевидными для водителей ограничениями», — говорится в обращении.

Там также подчеркивается, что такая ситуация приводит к большому числу штрафов, которые не всегда являются оправданными с точки зрения повышения безопасности на дорогах России. Кроме того, существуют недобросовестные операторы, которые намеренно увеличивают погрешность измерений, что ущемляет права автомобилистов, указал Даванков. Депутат считает, что запрет на использование камер-треног защитит права людей и снизит финансовую нагрузку для водителей.

Ранее сообщалось, что комиссия правительства России по законопроектной деятельности не поддержала идею о возвращении штрафа за превышение средней скорости между камерами. В заключении комиссии кабмина сказано, что действующие правила дорожного движения (ПДД) устанавливают единый порядок дорожного движения, однако в документах нет определений понятия «средняя скорость» и требований к ее соблюдению.

ЖЗЛ
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