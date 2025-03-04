В правительстве России отказались поддержать возвращение одного штрафа

«Ъ»: В кабмине не поддержали возвращение штрафа за превышение средней скорости

Комиссия правительства России по законопроектной деятельности не поддержала идею о возвращении штрафа за превышение средней скорости между камерами, стало известно газете «Коммерсантъ». Среднюю скорость предложили замерять депутаты Ямало-Ненецкого автономного округа и Вологодской области экспериментальном режиме.

В заключении комиссии кабмина на предложение ЯНАО сказано, что действующие правила дорожного движения (ПДД) устанавливают единый порядок дорожного движения, однако в документах нет определений понятия «средняя скорость» и требований к ее соблюдению. Заключения на инициативу депутатов Волгоградской области пока нет.

Правительственная комиссия также напомнила, что определение превышения средней скорости на основе расчета времени и расстояния не соотносится с позицией Верховного суда, которая была озвучена ранее. Согласно ей, нельзя указывать тот или иной участок дороги в качестве места совершения нарушения — необходимо указывать конкретную точку на дороге.

В кабмине, помимо этого, заметили, что предлагаемый пилотный режим может повлечь за собой дополнительные расходы бюджета для установки и эксплуатации камер и знаков. При этом подобных данных нет в экономическом обосновании инициативы от российских регионов.

В России нет штрафа за нарушение средней скорости с 2021 года. После формирования Верховным судом собственной позиции касательно этого вопроса правительство поручило «урегулировать» вопрос и вернуть штрафы.

В 2023 году соответствующий проект поправок к ПДД подготовил Минтранс, но документ так и не был принят. Поправками предлагалось ввести понятие «средняя скорость» и запретить ее превышать между несколькими камерами. В МВД неоднократно высказывались против введения такого штрафа.

Минтранс на этом фоне также предложил штрафовать водителей за нарушение временных ограничений скорости, которые на российских дорогах демонстрируются на информационных табло.