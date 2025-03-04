В Грузии Прибалтику назвали самым большим врагом Украины

В Грузии страны Балтии назвали самым большим врагом Украины. Об этом заявил депутат парламента кавказской республики Ираклий Заркуа, передает Первый канал Грузии.

«Они подстрекают украинцев: "Идите, воюйте до последнего украинца, чтобы измотать Россию"», — заявил грузинский парламент. Заркуа призвал их бороться вместе с Украиной «как соседи».

Он также отметил, что у стран Балтии точно такой же подход к Грузии. Накануне Латвия, Литва и Эстония ввели санкции против работников силовых ведомств, которые связаны с «разгоном демонстрантов» в грузинских городах.

26 февраля Шалва Папуашвили обвинил пятого президента Грузии Саломе Зурабишвили в намерении «пойти на эскалацию с Россией». По его словам, она хотела, чтобы Грузия «послушалась призыва Украины» и отправила добровольцев в зону боевых действий.

Позже Зурабишвили потребовала провести от партии «Грузинская мечта» новые парламентские выборы.

